Geen clubrecord voor TOP Oss na fout van doelman Geens

De wedstrijd speelde zich in eerste instantie grotendeels af op de helft van de thuisploeg, terwijl TOP aan de andere kant niks weggaf. Dean Guezen tekende voor de eerste doelpoging, door net buiten het strafschopgebied een meter of wat naast te schieten.

Niet veel later poogde Leidsman het goed te maken door de stunt van Van der Heijden in de thuiswedstrijd tegen Dordrecht te herhalen. Maar waar die toen de bal ter hoogte van de middenlijn in de touwen schoot, waaide het schot van Leidsman ver weg van het doel. Zo gingen beide ploegen met de brilstand de kleedkamers in.