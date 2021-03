Geen spektakel in Eindhoven, TOP Oss neemt punt mee naar huis

De vraag of Dennis van der Heijden of Kyvon Leidsman centraal in spits zou komen staan, kon in het Eindhovense Jan Louwers Stadion beantwoordt worden met ‘geen van beiden.’ Van der Heijden mocht weliswaar in de basis aantreden, maar was naar de rechterflank geschoven. Mart Remands nam de rol in het centrum op zich. Achterin werd de door een schorsing ontbrekende verdediger Lorenzo Piqué vervangen door routinier Niels Fleuren.