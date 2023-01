Geen sprookje in Zwolle: TOP Oss laat binnen paar minuten stuntpunt uit handen glippen tegen PEC

Vijfmansde­fen­sie van TOP Oss blijkt onneembare vesting in Helmond

Ondanks de vijfmansverdediging begon TOP Oss wankel in hun bezoek aan Helmond Sport. Na een verbluffende crosspass van Lorenzo Piqué, veranderde echter alles. Piqué: ,,Het was de enige optie die ik in mijn hoofd had.”

1 oktober