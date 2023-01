Geen sprookje voor Rick Dekker: goal tegen oude werkgever PEC Zwolle niet genoeg voor TOP Oss

Een waar sprookje leek zich te voltrekken in Zwolle. TOP Oss mocht hopen op een stunt bij PEC, maar liet in een paar minuten tijd de zege uit handen glippen tegen de koploper van de Keuken Kampioen Divisie: 4-1.

Mooier kon de avond voor Rick Dekker niet worden. Tot de 75ste minuut aanbrak. Hij speelde zes seizoenen in Zwolle en won met PEC de Johan Cruijff Schaal ten koste van Ajax. Na een dik uur spelen maakte hij vrijdagavond de gelijkmaker voor TOP, die hij ingetogen vierde uit respect voor zijn voormalig werkgever. ,,Leuk die goal, zeker als je hem hier maakt. We lopen wel tegen een zure nederlaag aan, maar voor mij was het wel een mooie avond”, zei de 27-jarige middenvelder.

Hij glunderde toen het over zijn verleden ging in Zwolle, waar hij nog altijd woont. ,,Ik heb hier echt een mooie tijd gehad, keek daarom ook enorm uit naar dit duel. Ik spreek sommige jongens regelmatig, kom ze weleens in de stad tegen en heb met een aantal nog een WhatsApp-groepje”, vertelde de genietende Dekker. ,,Toen ik naar ESPN liep voor een interview werd ik toegezongen door de Noord-tribune. Hartstikke mooi.”

Quote Toen ik naar ESPN liep voor een interview werd ik toegezon­gen door de Noord-tribune. Hartstikke mooi. Rick Dekker, TOP Oss

Eigenlijk viel zijn goal uit niets, want PEC zette aan en de ploeg van interim-coach Marcel van der Sloot hield veelal tegen. Zo nu en dan brak TOP Oss gevaarlijk uit. Dat leidde in de eerste helft bijna tot de 0-1 van Rick Stuy van den Herik, maar met een fenomenale redding voorkwam Jasper Schendelaar een Osse treffer. Aan de andere kant verrichte Thijs Jansen meermaals uitstekend keeperswerk. Op de kopbal van Younes Taha, die uit de rug van Stuy van den Herik was weggelopen, had de doelman geen antwoord: 1-0.

Mooie voetbalgevecht

Met de minimale achterstand mocht TOP Oss blijven hopen op een resultaat. Dus ontspon zich een vermakelijk duel in het Mac3Park Stadion. De nummer negentien van de KKD werd brutaler en dat leidde tot de gelijkmaker van Dekker. Ineens was daar het geloof, maar invaller Tolis Vellios scoorde met zijn eerste balcontact: 2-1. ,,We waren gewoon heer en meester tot aan die goal van PEC Zwolle”, stelde Van der Sloot.

Volledig scherm TOP Oss slikt een tegentreffer. © Pro Shots / Paul Meima

Op dat moment knakte er iets bij TOP, dat een stuntpunt uit handen liet glippen. ,,Dat wil je niet natuurlijk, maar misschien zag het er zo uit”, zei Dekker, die onder applaus het veld verliet bij zijn wissel. Van der Sloot: ,,Je weet dat zo’n doelpunt met dit publiek in dit stadion een mentale knak geeft en dan is het ook zo dat je meer tegengoals kunt krijgen.”

Quote Als mensen de uitslag zien, denken ze misschien: dit is normaal. Maar als je de wedstrijd hebt bekeken, dan heb je een strijdvaar­dig TOP Oss Marcel van der Sloot, interim-coach TOP Oss

Dat gebeurde dus ook via Lennart Thy en Dean Huiberts. ,,Als mensen de uitslag zien, denken ze misschien: dit is normaal. Maar als je de wedstrijd hebt bekeken, dan heb je een strijdvaardig TOP Oss gezien dat zich op een goede manier heeft gepresenteerd”, besloot Van der Sloot, die Jonas Clein (gekomen van de beloften van NEC) liet debuteren. ,,Dit was onze beste wedstrijd onder mijn leiding, maar de uitslag doet pijn.”

Karakteristieken Balbezit: 71%-29%

Doelpogingen: 24-11

Gele kaarten: Van Hintum, Thy, Huiberts

Scoreverloop: 29. Taha 1-0, 67. Dekker 1-1, 75. Vellios 2-1, 80. Thy 3-1, 85. Huiberts 4-1

Opstelling TOP Oss: Jansen; Pata (84. Ladan), Piqué, Van Eijma, Van der Sluys; Gündüz, Dekker (84. Clein), Stuy van den Herik; Margaret (78. Allemeersch), Leidsman (84. Lake), Van Hoeven