Gehavend TOP Oss wil aanvallen tegen Jong FC Utrecht

Er is lang gewacht op de officiële komst van Jan Lammers naar TOP Oss. Hoewel de voormalige centrumverdediger van RKC Waalwijk al sinds halverwege januari mee-traint in het Frans Heesen Stadion, was zijn overschrijving vanuit Borneo FC nog altijd niet rond.

Deze week ontving de Osse club dan eindelijk de bevestiging van zijn overschrijving. De nieuwste aanwinst is vanaf vrijdag speelgerechtigd. Dat hij direct in de Osse achterhoede zal debuteren is zeer onwaarschijnlijk. TOP speelde vorige week namelijk een prima en verrassend assertieve wedstrijd tegen Jong PSV. ,,Ik zag daar in de eerste tien minuten al meer goede acties dan in heel de wedstrijd tegen Dordrecht bij elkaar”, aldus trainer Klaas Wels, die niet veel zal wijzigen.

Toch wordt de oefenmeester tot enige creativiteit gedwongen, want op het middenveld ontbreken Lion Kaak en topscorer Philippe Rommens. Beide spelers zijn geschorst na hun gele kaart van vorige week. De bijna van zijn hamstringblessure herstelde Giovanni Büttner zal geen soelaas kunnen bieden in het oplossen van de puzzel die daardoor ontstaat. ,,Giovanni is op de weg terug, maar is er nog niet helemaal. We hebben besloten geen risico te nemen, en zijn mogelijke terugkeer over het weekend heen te tillen”, legt Wels uit.

