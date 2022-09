Geknakt TOP Oss verliest van zichzelf én van FC Den Bosch: ‘We hebben elkaar laten vallen’

TOP Oss begon voortvarend aan de derby met FC Den Bosch. Maar toen de ploeg na rust terug op het veld kwam, knakte er iets in hen. Joshua Sanches: ,,We laten elkaar gewoon vallen.”

De stemming na afloop van de derby tussen FC Den Bosch en TOP Oss, was bijzonder bedrukt, deels omdat een beveiliger nog gewond op het veld van De Vliert lag. Bij schermutselingen die ontstonden nadat Osse aanhang door een hek heen brak, had deze acute verzorging nodig. ,,Ik snap de emotie van mensen, maar dit hoort in mijn ogen niet thuis binnen het voetbal”, sprak Kristof Aelbrecht. De trainer van TOP Oss was op het moment van het incident al in de kleedkamers, maar constateerde dat de zaken waarop hij die avond wél invloed had gehad, ook weinig soepel verliepen. TOP Oss verloor het duel met 4-1.

Quote De manier waarop we de kleedkamer uitkomen, typeert het beeld van heel de tweede helft Joshua Sanches

,,We beginnen goed en komen vroeg op voorsprong”, blikte Aelbrecht terug. Die voorsprong, die door spits Toshio Lake op het scorebord kwam, verdampte door de gelijkmaker van Anass Ahannach weliswaar al snel, maar reden tot paniek gaf dat niet. TOP combineerde vlot en maakte het de Bossche verdediging een half uur lang moeilijk. Na de hamstringblessure van Richonell Margaret en de 2-1 van Joey Konings vlak voor rust, zakte het zelfvertrouwen echter weg. ,,In de rust hebben we besproken meer vooruit te voetballen. Maar dan zie je vanaf minuut één in de tweede helft dat we niet geloof hebben om dat uit te voeren”, aldus de coach.

Wereld van verschil

Middenvelder Joshua Sanches had evenmin een verklaring voor de ‘wereld van verschil’ die hij naar eigen zeggen tussen de twee helften waarnam. ,,De manier waarop we de kleedkamer uitkomen, typeert het beeld van heel de tweede helft. Zonder geloof. Iedereen doet zijn eigen ding. We laten elkaar gewoon vallen. Terwijl we juist als team bij elkaar moeten blijven. ,,Ik weet ook niet hoe het komt. De eerste helft was voor ons, ondanks dat we achterstonden. Alleen dan gaat het om karakter. We zitten bij de pakken neer omdat we achterstaan, maar die achterstand zei helemaal niet zoveel, omdat we daarvoor nog volop mogelijkheden hadden.”

Quote We zijn bij die eerste drie goals gewoon niet scherp Joshua Sanches

Volgens ploeggenoot Ömer Gündüz was de missie nochtans helder. ,,We hebben in de kleedkamer besproken wat we moesten doen, en dat leek duidelijk. Alleen, toen we op het veld kwamen, liep het voor geen meter. We kwamen in grote ruimtes terecht en alles dat Den Bosch op goal schoot, ging er zo’n beetje in. Wij creëerden heel weinig—helemaal niets eigenlijk, waardoor je deze wedstrijd terecht verliest.”

Ook in verdedigend op zicht kwamen de rood-witten tekort. Vooral bij de 3-1 leek de voltallige ploeg in verbijstering toe te kijken hoe Konings op aangeven Danny Verbeek de bal binnen de touwen werkte. ,,We zijn bij die eerste drie goals gewoon niet scherp”, zei Sanches. ,,Het is de wedstrijd van het jaar. En we hebben het echt laten liggen.”