Gemankeerd TOP Oss gaat ten onder bij Telstar

De selectie van TOP Oss was wegens files naar IJmuiden toe aan de late kant in het stadion. In de warming-up blesseerde keeper Ronald Koeman zich aan zijn schouder, waardoor Damien Perquis opnieuw in de basis verscheen. Niet veel later blesseerde Lorenzo Piqué zich eveneens, waardoor Niels Fleuren op zijn plek beginnen kon.

Zij namen deel aan een wedstrijd die flink heen en weer golfde, vol felle duels met veel hang- en sleepwerk op het middenveld. Fraai was het allemaal niet. Rick Stuy van den Herik probeerde het halverwege de eerste nog met een leep schot op afstand, maar kon keeper Sven van der Maaten daar niet voldoende mee uitdagen.

Telstar kwam de andere kant op tot iets meer kansen, maar was evenmin trefzeker. Tot overmaat van ramp viel aan Osse zijde nog een derde speler uit, toen Dean van der Sluys zich aan zijn knie blesseerde. De rest van het veld volgde hem zo’n tien minuten later de kleedkamers in, met een zeer terechte brilstand op het scorebord.

Na rust ging TOP nadrukkelijker loeren op de counter, en liet het de thuisploeg aanvallen. De Osse achterhoede wist dat goed te pareren, tot Reda Kharchouch zich in de 64ste minuut vrij wist te draaien, en de bal met een pijlsnel schot achter Perquis plantte. TOP Oss-trainer Klaas Wels besloot daarop in te grijpen in de weinig opzienbarende Osse voorhoede. Lars Hutten kreeg de voorkeur boven aanvaller Cihat Çelik, terwijl de tamelijk kleurloos spelende spits Cas Peters mocht blijven staan.