Gemiste kans dreunt lang na bij TOP Oss: ‘Ik accepteer niet van mezelf dat die bal er niet ingaat’

Het is een kwartier na de thuiswedstrijd van TOP Oss tegen Telstar en Rick Stuy van den Herik vreet zichzelf in de catacomben van het Frans Heesen Stadion helemaal op. Er is geen kritiek die bij hem harder aankomt dan de vraag hoe hij zelf naar zijn optreden kijkt. De aanvoerder van de Ossenaren had vijf minuten voor het einde van de officiële speeltijd de winnende goal voor zijn team op de schoen. Helemaal vrij stond hij bij de tweede paal, maar in plaats van de bal aan te nemen slingerde hij deze op verbazingwekkende wijze naast het doel.