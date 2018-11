Goudhaantje Dogan zorgt voor vier op een rij bij TOP Oss

TOP Oss heeft in de Keuken Kampioen Divisie voor de vierde keer op rij gewonnen. Almere City FC werd zaterdagavond op eigen veld verslagen: 2-0. Huseyin Dogan was het goudhaantje voor de Ossenaren, hij scoorde twee keer.

De wedstrijd tussen beide subtoppers uit de eerste divisie was lange tijd een soort schaakwedstrijd. In een eerste helft zonder enig hoogtepunt durfden beide ploegen geen enkel risico te nemen. Ook in de eerste fase na rust was het wachten op een team dat iets ging ondernemen.

En toen was daar na een uur spelen ineens Huseyin Dogan. De spits van TOP kreeg de bal van Norichio Nieveld, gooide er wat schijn- en draaibewegingen uit en bleef met links uiterst koel: 1-0. Na de openingstreffer had de thuisploeg het duel volledig onder controle. Het team van coach Klaas Wels liet in die fase zien waarom het de minst gepasseerde defensie van de eerste divisie heeft. Ook in het vervolg kwam Almere City tot geen enkele uitgespeelde kans.

Weer Dogan

Aan de andere kant loerde TOP op een uitbraak. En die kwam er ook. Dogan werd de diepte ingestuurd, rekende met zijn directe tegenstander af en schoot knap raak: 2-0. Het was al zijn 12de doelpunt van het seizoen. Daarmee was de wedstrijd gespeeld. Almere vond geen enkel gaatje in de dichtgetimmerde Osse defensie, waardoor de vierde competitiezege op rij een feit was. TOP Oss is dankzij de overwinning n ieder geval voor een dag de nummer 4 van de ranglijst. Een voor TOP ongekende weelde in deze fase van de competitie.

TOP Oss – Almere City (0-0). 59. Dogan 1-0, 78. Dogan 2-0