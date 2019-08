Grap op bruiloft Lion Kaak resulteert in transfer Peters naar TOP Oss

,,Het begon eigenlijk als een grap", stelt Peters. Maar eigenlijk kon het contact met Bijvelds niet op een beter moment komen. ,,Ik was het plezier helemaal kwijtgeraakt bij FC Volendam. Ik werd er vorig seizoen gehaald, maar niet lang na mijn komst werd de trainer ontslagen en gingen we over op een andere speelwijze. Daarna zat ik niet lekker in mijn vel. Ik merkte de afgelopen tijd ook dat ik bleef hangen in het gevoel van vorig seizoen. Verder voelde ik niet veel vertrouwen en dat heb ik wel nodig.”

Dat gevoel heeft hij nu wel bij TOP Oss. ,,Het voelt héél goed bij TOP Oss. Uit de gesprekken die ik heb gehad met Peter Bijvelds, maar ook met Lion Kaak, blijkt dat er veel vertrouwen is. Ik heb er ook echt heel veel zin in.” Bij TOP Oss verwacht hij in het 5-3-2 systeem te kunnen renderen. ,,Voor de tegenstander komt het verdedigend over, maar als aanvaller heb je in dit systeem veel ruimte en vrijheid. Ik ben geen diepe spits, maar meer een loper. Dat past wel in dit systeem.”