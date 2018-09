Heldhaftig TOP Oss zorgt voor stunt op bezoek bij titelkandidaat FC Twente

TOP Oss heeft voor een daverende verassing gezorgd door FC Twente te verslaan in de Grolsch Veste. In Enschede werd het 1-2.

In de sfeervolle Grolsch Veste had TOP Oss het in de beginfase nog wat moeilijk. Maar al snel wist het de schroom van zich af te schudden. TOP Oss verdedigde gedisciplineerd en was vlijmscherp in de counter.

Na een kwartier stond het zo waar 0-1 voor de bezoekers. De aanval was heel fraai via Huseyin Dogan en Ragnar Oratmangoen. Laatstgenoemde gaf een perfect pass op Bryan Smeets, die keihard in de kruising schoot. Nog geen tien minuten later bleek het nog gekker te kunnen voor de Ossenaren: de aanval ging via Bryan Smeets en Dogan, die weer als aanvaller stond opgesteld. Dogan knalde raak in de korte hoek.

TOP Oss kreeg op die manier de Grolsch Veste stil, en enkele supporters lieten hun ongenoegen uiten via een fluitconcert. Naarmate de eerste helft vorderde werd TOP Oss steeds meer naar achteren gedrongen. Tom Boere schoot een bal in het zijnet, maar hij kon zijn oude ploeg geen pijn doen. Na een half uur scoorde Aitor Cantalapiedra na een aanval over rechts de aansluitingstreffer: 1-2.

Ondanks veel druk wist TOP Oss de rust te halen met een stand van 1-2. De ploeg besefte dat een stunt er in zat. In de tweede helft was TOP Oss minder dan FC Twente, maar het hield stand. Sterker: tot uitgespeelde kansen kwamen de Enschedeeers niet. Met nog tien minuten te gaan kon Dogan zelfs nog op doel koppen.