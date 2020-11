Herenigd TOP Oss klaar voor Excelsior: ‘Terug van vier besmettingen naar één’

Het onregelmatige speelschema waar de eerste divisie in coronatijd mee te maken heeft, is menig voetballiefhebber een doorn in het oog. Voor een ploeg die vier spelers moest missen wegens positieve tests, kan bijna anderhalve week geen wedstrijd spelen echter een geluk bij een ongeluk zijn. Zeker wanneer, zoals bij TOP Oss het geval was, één van de mannen in quarantaine nota bene aanvoerder Rick Stuy van den Herik (foto) was.