Herenigd TOP Oss wil naar het linkerrijtje: ‘Onze ploeg steekt goed in elkaar’

,,Een winterstop kun je het eigenlijk niet noemen” vindt Klaas Wels. Vijf dagen na nieuwjaar mag de trainer van TOP Oss alweer aan de bak voor de eerste competitiewedstrijd van zijn equipe. Vanavond moet tegen Jong Ajax blijken of de opwaartse mars die TOP in december ingezet had, doorgetrokken wordt naar het nieuwe jaar.

Het resultaat is volgens Wels afhankelijk van twee punten. ,,Het eerste is; zijn we ons ervan bewust dat het elke week nodig is om maximaal te leveren? Punt twee is, kunnen we het goed uitvoeren als ploeg? Als we dat doen maak ik me geen zorgen. Onze ploeg steekt goed in elkaar.”