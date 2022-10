Het moet anders bij TOP Oss: ‘We willen iets laten zien aan het publiek’

TOP Oss kan morgenavond in de thuiswedstrijd tegen Roda JC het chagrijn van de afgelopen weken van zich af spelen. Met de vooralsnog teleurstellende achttiende plaats in de competitie én de uitschakeling in de beker zou een driepunter helend kunnen werken.

Bij TOP Oss keert Jearl Margaritha terug in de wedstrijdselectie. De 22-jarige aanvaller liep een dag na de wedstrijd tegen MVV een lichte kuitblessure op tijdens de training, maar is dus weer pijnvrij. ,,Ik voel me goed’’, zegt Margaritha vandaag na de afsluitende training. Een basisplaats verwacht hij nog niet, maar de Curaçaose vleugelspeler hoopt wel weer minuten te gaan maken. ,,En dan ga ik alles geven’’, verzekert hij.

De uitschakeling in de beker tegen Almere City (2-0 dinsdag) staat natuurlijk nog op het netvlies en ook Margaritha baalt van de eliminatie in de eerste ronde. Hij zag dat zijn ploeg in de eerste helft niet onder deed voor de Flevolanders, maar TOP Oss was na rust niet bij machte om een doelpunt te maken en zelf hield het de rijen niet gesloten: 2-0.

Rug rechten tegen Roda JC

Vrijdagavond hoopt Margaritha met zijn ploeg de rug te rechten, ten koste van Roda JC. Op papier natuurlijk een sterke tegenstander, maar toch wonnen de Limburgers slechts twee van de laatste negen duels in de Keuken Kampioen Divisie en bovendien krijgen ze behoorlijk wat doelpunten tegen. ,,Wij hebben het thuisvoordeel en willen wat laten zien aan het publiek. Dat hebben we een tijdje niet gedaan en dat moet anders’’, zegt Margaritha.

Coach Kristof Aelbrecht heeft de afgelopen dagen na de bekeruitschakeling gehamerd op de energie en het goede gevoel wat weer in de groep moet komen. ,,Dat is gelukt, de jongens zijn er klaar voor’’, aldus de coach. Met de rentree van Margaritha in de wedstrijdselectie beschikt de Belgische oefenmeester over een nagenoeg fitte groep. Alleen de langdurig afwezige Justin Mathieu en Nicolas Abdat ontbreken.

Aelbrecht hoopt morgenavond een getergd TOP te zien, dat gebrand is om een positief resultaat te halen. ,,Daarin moeten we de balans vinden tussen zelf het spel maken, maar er ook voor zorgen dat we achterin goed staan. En in de zestienmeter van de tegenstander zullen we dreigend genoeg moeten zijn.’’

Vermoedelijke opstelling TOP Oss: Jansen; David, Piqué, Stuy van den Herik, Hilderink, Van der Sluys; Sanches, Gündüz, Van der Sluijs; Lake, Margaret