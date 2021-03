Het wonder van de tien van TOP: ‘We speelden een beetje tegen de scheidsrechter’

“We waren de eerste helft in evenwicht, ook al kom je ongelukkig snel op achterstand”, zei aanvoerder TOP Oss-aanvoerder Rick Stuy van den Herik na afloop. Elayis Tavsin scoorde voor NEC al in de derde minuut. “Maar we schrokken daar niet heel erg van”, vertelde hij. “We pakten het al snel weer op en probeerden te voetballen, alleen het was weer net niet goed genoeg in de laatste fase, waardoor we niet de zestien in kwamen.”