Hoofdsponsor TOP Oss trekt zich terug voor komend seizoen

Managementadviesbureau Best Practice uit Eindhoven was de afgelopen twee seizoenen hoofdsponsor van TOP Oss, maar trekt zich terug voor komend seizoen. TOP Oss-directeur Peter Bijvelds: ,,Een forse klap voor TOP Oss.”

Oplettende supporters die de gloednieuwe tenues van TOP Oss bestelden in de webshop van de club zagen al dat de afbeelding ervan met een waarschuwing gepaard gaat. ,,Let op. Het is nog niet 100% zeker dat Best Practice op de shirts zal staan”, is daarin te lezen. Een signaal dat het Eindhovense managementadviesbureau wiens logo de afgelopen twee seizoen op het shirt prijkte, nog niet aan boord was voor het komende seizoen. Na herhaalde gesprekken tussen beide partijen blijken deze dit weekend met een bittere pil voor de Ossenaren te eindigen.

Beste seizoen in de geschiedenis

,,Best Practice lijkt alsnog als hoofdsponsor definitief af te haken”, laat TOP Oss-directeur Peter Bijvelds weten. ,,Erg jammer maar we moeten het besluit uiteraard accepteren en we zijn ze enorm dankbaar voor hun betrokkenheid. We hebben ze gelukkig het beste seizoen in onze geschiedenis terug kunnen geven [het seizoen 2018-2019 -red.] met zeer veel landelijke media aandacht.”

Dat de club deze tegenvaller middenin de coronacrissis te verwerken krijgt, is extra zuur voor de Ossenaren. Bijvelds benadrukt dat de club desalniettemin aan de ambities voor het komende seizoen tornt. ,,Het is een forse klap voor TOP Oss, maar we knokken terug en zijn zeker niet uit het veld geslagen”, aldus de directeur. ,,We hopen binnenkort een nieuwe hoofdsponsor te kunnen presenteren. Daar gaan we vol voor!”