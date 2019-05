Hoop voor Helmond Sport na laatste plek: TOP Oss vond zelfs na degradatie weer de weg omhoog

TOP Os­s-trai­ner Wels sprak selectie in de rust geïrri­teerd toe: ‘We waren gemakzuch­tig’

10:01 ,,Ons voetballende gedeelte wordt wel eens onderschat", zei TOP Oss-verdediger Rick Stuy van den Herik na afloop van de wedstrijd tegen Helmond Sport (0-4), waarmee de Ossenaren zich plaatsten voor de halve finales van de play-offs om promotie. ,,Het is wat onderbelicht, omdat we vaak uit counters scoren." Mochten er na een voor de club historisch seizoen nog twijfels over die kwaliteiten zijn, dan liet TOP ze in de tweede helft tegen Helmond Sport vakkundig verdwijnen. Het was een verschil van dag en nacht op met de stroeve eerste helft, waarin kansen voor beide ploegen schaars waren.