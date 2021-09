Huseyin Dogan keert terug bij TOP Oss

Huseyin Dogan was topscorer van TOP Oss in 2018/2019, het meest succesvolle seizoen van de club. Nu keert hij onverwachts terug in het ‘Osse Kuipje’. Dogan: “Alles was meteen vertrouwd.”

“Het voelde totaal niet als nieuw”, vertelt Huseyin Dogan over het moment dat hij weer binnen stapte in het ‘Osse Kuipje’. “Alles was meteen vertrouwd, en die warmte is denk ik ook wel de kracht van TOP.” De 27-jarige centrumspits is op zijn gemak in de kleedkamers van de Osse club, die hij al van binnen en buiten leerde kennen in zijn eerdere jaren daar. Een periode die hij in 2019 afsloot met het behalen van de halve finale van de playoffs, een zesde plek op de ranglijst en maar liefst 21 doelpunten. Na enkele jaren vol ups en down keert hij er nu terug.

‘Toewijding en hard werken’

“Ik kan niet beloven dat ik weer in de buurt van diezelfde statistieken kom, maar ik ga er met mijn toewijding en harde werk wel alles aan doen om het maximale eruit te halen”, zegt Dogan. Met diezelfde intentie verscheen hij in augustus ook in Maastricht, waar MVV hem als nieuwe aanvalsleider aankondigde. In de twee jaar ervoor beleefde hij moeizame jaren bij NAC, waarna hij kortstondig vertrok naar Istiqlol, een club in Tajikistan.

In Limburg zou hij herenigd worden met coach Klaas Wels, dezelfde man onder wiens bewind hij successen met TOP Oss behaalde. “Klaas heeft echt zijn best gedaan voor mij, en met hem heb ik natuurlijk een bijzondere band”, blikt hij terug. Op het laatste moment werd de overeenkomst echter alsnog afgebroken.

‘Open en eerlijk geweest’

De Maastrichtenaren verweten hem openlijk zijn handelswijze om wat ze een ‘onaanvaardbare eis’ noemden: een clausule voor een mogelijk transfervrij vertrek naar het buitenland. “Ik ben vanaf het begin open en eerlijk geweest. Er werd niet raar over gedaan. Op het moment dat je iets afspreekt, is het wel de vraag hoe dat wordt verwerkt in een contract. Dat is de fase waarin we nog zaten. Maar ik begrijp wel dat wanneer iemand verantwoordelijkheden naar zijn achterban heeft, je onder druk dingen naar buiten brengt om jezelf wellicht wat in bescherming te nemen.”

Volledig scherm Huseyin Dogan was topscorer van TOP Oss in 2018/2019, het meest succesvolle seizoen van de club. Nu keert hij onverwachts terug in het ‘Osse Kuipje’. © FC Oss In Oss keek niemand op van de buitenlandse ambities van Dogan; ze waren er immers al jaren bekend. Bovendien heeft hij altijd contact onderhouden met directeur Peter Bijvelds en assistent-trainer Marcel van der Sloot. “En dat ging de afgelopen twee jaar echt niet altijd over voetbal”, zegt de spits. “Het is ook niet zo gek; we hebben een hele mooie sportieve periode met zijn allen beleefd. Dat zulke relaties daaruit ontstaan is wel iets moois.”

Het team waarin hij nu terugkeert kent nog altijd veel voor hem bekende gezichten. Dogan wil echter ook graag zijn ervaring meegeven aan de jongere spelers. “Je speelt normaal gesproken één wedstrijd per week, maar je moet op maandag en dinsdag ook al bezig zijn naar die wedstrijd toe te leven. Dat je beseft dat wat je dinsdag doet, zijn invloed heeft op de wedstrijd. Het is uiteindelijk een momentopname, maar wel één waar een heleboel aan vooraf gaat. Toen ik zelf jong was - dan praat ik over zeven, acht jaar geleden - besefte ik dat nog niet helemaal.”

Focus

Hij verzekert dan ook niet teruggekeerd te zijn, enkel om zijn buitenlandse droom levend te houden. “Als je met de intentie erin stapt van ‘ik ga voetballen en ik ga ook weer weg’, dan gaat het niet goed komen. Ik kom gewoon hier binnen bij TOP Oss, waar we met zijn allen iets moois hebben neergezet. Daar ben ik onderdeel van geweest, gelukkig. Dat is wat je in je hoofd moet hebben, en elke dag gemotiveerd rondlopen om weer zo dicht mogelijk in de buurt daarvan te komen, of het te verbeteren. Dat moet de focus zijn. Al het andere komt daarna.”