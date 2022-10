Huurling Milan Hilderink zal juichen als hij voor TOP Oss scoort bij De Graafschap: ‘Ik heb daar lak aan’

De sfeer zit er goed in bij TOP Oss na de ruime zege op Roda JC ( 3-0 ). Een overwinning was nodig, de fans begonnen te morren. Bij De Graafschap kunnen de Ossenaren vrijdagavond voor het eerst dit seizoen twee duels op rij winnen. Huurling Milan Hilderink staat een speciale avond te wachten.

De spelers van TOP zijn goed gemutst en lachen veel op de laatste training voor de wedstrijd. ,,Het is altijd lekker om te winnen. We hebben een goede trainingsweek gedraaid en zijn klaar voor De Graafschap”, stelt Hilderink, die een bijzondere avond te wachten staat.

Hij doorliep de jeugdopleiding van De Graafschap en debuteerde in augustus 2019 in het eerste elftal. Door een gebrek aan speeltijd – hij kwam afgelopen seizoen volgens de statistieken van Transfermarkt 117 minuten in actie – zocht de verdediger zijn voetbalgeluk elders en kwam zo bij TOP Oss terecht. Vrijdagavond keert de huurling voor even terug op De Vijverberg . ,,Voor mij is dit een speciale ontmoeting, ben een jongen van de club”, vertelt hij daags voor het duel.

Quote Ik ga wel echt uitbundig juichen als ik scoor. Niet provoceren, gewoon normaal doen. Ik speel nu voor TOP Oss en daar geef ik mij honderd procent voor. Milan Hilderink, TOP Oss

Met een aantal spelers heeft Hilderink nog contact, onder wie Philip Brittijn en Devin Haen. Hij begint te glunderen als het over de contactmomenten gaat. ,,Ja, dat is mooi. We plagen elkaar ook een beetje deze week en maken grapjes. Maar we bespreken ook hoe het gaat en dat we ernaar uitkijken om elkaar weer te zien.”

Volledig scherm Milan Hilderink als speler van De Graafschap. © Pro Shots / Stefan Koops

Niet inhouden na een doelpunt

Tegen zijn oude club zal Hilderink zich zeker niet inhouden. ,,Daar heb ik lak aan. We zijn allemaal gebrand om te spelen. Buiten het veld zijn we vrienden, maar daarbinnen maak ik oorlog als het moet.” En bij een goal viert de 20-jarige verdediger een feestje.

Sommige spelers juichen niet bij een goal tegen hun oude club. ,,Een doelpunt zal ik uitbundig vieren. Zeker. Maar ik ga niet provoceren, doe gewoon normaal. Ik speel nu voor TOP Oss en daar geef ik mij honderd procent voor.” Scoort hij, dan maakt hij zijn eerste goal in de Keuken Kampioen Divisie.

Quote We zien vrolijke gezichten. Dat is natuurlijk inherent aan het voetbal, want het gaat om winnen. Laten we dat zo houden. Kristof Aelbrecht, trainer TOP Oss

Winnen in Doetinchem zou voor het eerst dit seizoen twee zeges op rij betekenen voor TOP Oss. Hoofdtrainer Kristof Aelbrecht wil - uiteraard - het goede gevoel vasthouden. ,,Winst of verlies is allesbepalend voor de sfeer, maar onze manier van werken verandert niet. We zien vrolijke gezichten. Dat is natuurlijk inherent aan het voetbal, want het gaat om winnen. Laten we dat zo houden.”

De TOP-trainer, die Nicolas Abdat en Justin Mathieu mist, ziet een uitdaging bij de tegenvallende nummer zeventien van de ranglijst. ,,De Graafschap heeft echt de uitstraling van een grote betaald voetbalclub", legt Aelbrecht uit, die doelt op de sfeer, fans en het stadion. ,,Het is aan ons om de duizenden fans stil te krijgen.”

Volledig scherm Kristof Aelbrecht op archiefbeeld. © Pro Shots / Peter van Gogh

De Graafschap - TOP Oss Scheidsrechter: Rozendal

Blessures: Abdat, Mathieu

Vermoedelijke opstelling: Jansen; David, Piqué, Van Eijma, Stuy van den Herik, Van der Sluys; Sanches, Gündüz, Van der Sluijs, Margaritha; Lake

Laatste onderlinge duel: 15 april 2022, De Graafschap – TOP Oss: 1-2

Bijzonderheden: Als TOP Oss bij De Graafschap wint, dan boekt de ploeg voor het eerst dit seizoen twee overwinningen op rij. Dit lukte afgelopen jaargang drie keer.