Ilounga Pata houdt de vleugel van TOP Oss veilig: ‘Verdedigend ben ik voor niemand bang’

TOP Oss heeft nog een rekening te vereffenen met Almere City FC. In de Flevopolder gingen de Ossenaren eerder dit seizoen kansloos met 3-0 ten onder en dat wil de ploeg in eigen huis niet opnieuw laten gebeuren. Ilounga Pata zag die wedstrijd vanaf de bank; de positie van rechtsback werd toen vervuld door Trevor David. Na diens onverwachte vertrek moest Pata de schoenen van de eerste vleugelverdediger snel leren vullen. De voormalig amateurvoetballer bewees vervolgens niet alleen een plek in het profvoetbal te verdienen, maar maakte zo’n groei door dat hij deze week in het elftal van de week belandde: hij bleek op zijn positie de meest effectieve speler van de competitie tijdens de afgelopen speelronde.

Quote Verdedi­gend ben ik voor niemand bang. Ik kan het elke aanvaller lastig maken. Ilounga Pata

,,Ik sta er zelf nog niet echt bij stil”, zegt hij zelf over de indrukwekkende groei die hij in minder dan een seizoen doormaakte. ,,Ik speel bijna elke week en blijf gewoon kijken naar wat ik kan verbeteren, te herhalen wat ik goed doe of te proberen dat nog beter te doen. Ik word ook geholpen door een aantal van de ervaren jongens hier en probeer hun adviezen in me op te nemen.” Verbetering valt er volgens Pata vooral nog te halen uit het indammen van zijn gretigheid. ,,In mijn enthousiasme heb ik soms de drang uit te stappen. Als ik de zone houd, kan de rest van het team inzakken.” Daarnaast wil hij effectiever zijn met het geven van assists. ,,Verdedigend ben ik voor niemand bang. Ik kan het elke aanvaller lastig maken, maar wil mijn eigen aanvalsspel ook nog verbeteren.”

Doelen

In januari tekende Pata een nieuw contract bij TOP dat loopt tot 2024. ,,Dat geeft me vertrouwen en vooruitzicht op de toekomst, en de ruimte om mezelf te verbeteren.” Van wisselspeler naar vaste waarde voor zijn team is iets dat hij aan het begin van het seizoen nog niet had kunnen voorzien. ,,Maar ik heb wel doelen voor mezelf. Je wilt zo goed mogelijk presteren en dat gaat met hard werken en kritisch zijn naar jezelf. Naarmate je dat doet en meer wedstrijden speelt, krijg je meer vertrouwen.”

TOP wil zich graag op Almere revancheren. ,,Het was een lastige uitwedstrijd”, herinnert Pata zich. ,,Almere is gewoon een goede ploeg en ze hebben met Ilias Alhaft een speler die uit het niets wat kan creëren en effectief is. Daar moeten we scherp op zijn, en verder gewoon van eigen kracht uitgaan.” Dat de bezoekers spelen voor een periodetitel terwijl er voor TOP geen concrete prijzen meer te halen zijn, betekent volgens de rechtsback echter niet dat zijn ploeg vrijuit spelen kan. ,,Ik snap dat mensen dat denken, maar ik wil gewoon elke wedstrijd winnen. Als je zoals zij speelt om playoffs is er meer druk, maar wij gaan zeker ook voor drie punten.”