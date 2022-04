In Breda waait de wind niet de kant op van TOP

Zelfverze­ker­de Kay Tejan leeft op als knokkende spits: ‘De straatvoet­bal­ler zal nooit uit me gaan’

Buiten het veld is Kay Tejan het toonbeeld van rust, maar in het veld staat de spits van TOP Oss helemaal áán. ,,Als ik aan het voetballen ben, is er een andere Kay Tejan.”

10 februari