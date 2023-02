Ineens is Klaas Wels weer de hoofdcoach bij TOP Oss: ‘Dit was nooit de insteek’

Bij TOP Oss zijn morgenavond op de bank bij MVV de rollen omgedraaid. Technisch directeur Klaas Wels is tot einde seizoen de nieuwe hoofdtrainer en Marcel van der Sloot kruipt weer in de bekende rol van assistent.

Sinds het ontslag van hoofdtrainer Kristof Aelbrecht voor Kerstmis, volgens Wels ‘een breed gedragen beslissing’, nam Van der Sloot het stokje over. Tijdelijk, want hij beschikt nog niet over de juiste trainersdiploma’s. De assistent kreeg maximaal vier weken dispensatie van de KNVB. Deze periode ging in vanaf de eerstvolgende competitiewedstrijd van TOP Oss, op vrijdag 6 januari tegen Telstar.

Afgelopen vrijdag zat Van der Sloot in de gewonnen derby tegen FC Den Bosch (3-0) voor het laatst als hoofdverantwoordelijke op de bank. Hij bracht de passie terug en boekte daarmee resultaten: twee zeges, één gelijkspel en drie nederlagen.

Quote Ik heb echt genoten, maar ben nog lang niet waar ik moet zijn. Dit was voor mij hartstikke leerzaam Marcel van der Sloot, ex-interim-hoofdtrainer en nu weer assistent TOP Oss

Hij kijkt met een goed gevoel terug op de afgelopen tijd. ,,Ik heb echt genoten, maar ben nog lang niet waar ik moet zijn. Dit was voor mij hartstikke leerzaam, omdat ik overal de verantwoording voor droeg. Álles moet goed zijn”, benadrukt Van der Sloot, die de cursus coach betaald voetbal (UEFA Pro) wil gaan volgen en volgend seizoen hoofdtrainer wordt bij VV Dongen. Hij grijnst. ,,Deze weken waren heel waardevol. Misschien kan hier geen cursus tegenop.”

Volledig scherm Marcel van der Sloot tijdens de derby met FC Den Bosch. © Pro Shots / Peter van Gogh

Vangnet

In de tussentijd zocht, maar vond technisch directeur Wels geen geschikte hoofdcoach. Dus maakte de club woensdag bekend dat hij het stokje overneemt tot het einde van dit seizoen. ,,Ik heb deze vraag vanuit de algemeen directeur en aandeelhouders gekregen”, begint Wels. ,,Dit was nooit mijn insteek, maar mochten we niemand kunnen vinden dan hadden we altijd een vangnet, zodat we geen boetes of punt(en)aftrek zouden krijgen.”

Daarmee is de tandem Wels-Van der Sloot van een aantal seizoen geleden hersteld. TOP Oss heeft nu een tijdelijke hoofdtrainer én algemeen directeur Jack van Lieshout, die er sinds april vorig jaar zit.

Quote Nu creëren we voldoende tijd om voor volgend seizoen een nieuwe staf te formeren. Klaas Wels, hoofdtrainer én technisch directeur TOP Oss

Blijkt het dan zo lastig om als bescheiden betaald voetbalclub een nieuwe hoofdcoach te vinden? Ja, vanwege de voorwaarden, antwoordt Wels. ,,Niet veel trainers zagen het zitten om tot de zomer te tekenen. Daarna zouden we kijken voor eventuele contractverlenging.”

Ontevreden fans

De benoeming van Wels leidt op social media tot ontevredenheid. Fans zagen dit al van mijlenver aankomen, schrijven ze. Een ander noemt het ‘een poppenkast’. ,,Iedereen mag zijn mening hierover hebben. Wie ben ik om hier iets van te vinden”, aldus Wels.

Hij benadrukt te handelen in het belang van de club. ,,Zo creëren we voldoende tijd om voor volgend seizoen een nieuwe staf te formeren.” Of Van der Sloot daar onderdeel van uitmaakt, is nog niet bekend. Zijn contract loopt deze zomer af. ,,Mijn intentie is niet om weg te gaan. Daar moet komende periode duidelijkheid over komen.”

Volledig scherm Klaas Wels tijdens het duel met Jong AZ. Hij geeft Delano Ladan een hand. © Pro Shots / Erich Snijder

Terugkeer na ontslag bij MVV

Dat is zorg voor later. Eerst wacht MVV, dat in Oss met 0-1 won. Wels keert voor het eerst terug in Maastricht sinds zijn ontslag. Warme gevoelens koestert hij niet direct. ,,Ik had meer moeite om tegen TOP Oss te spelen. Ik ben vooral dolblij als we met drie punten in de bus stappen.”

MVV - TOP Oss Scheidsrechter: Rozendal

Afwezigen: Mathieu, Abdat, Fitz-Jim, Van der Sluijs, Sanches, David

Laatste onderlinge duel: 7 oktober 2022, TOP Oss – MVV: 0-1

Bijzonderheden: De tijdelijke nieuwe hoofdtrainer Klaas Wels keert voor het eerst terug bij de club waar hij in maart 2022 is ontslagen na tegenvallende resultaten met MVV.

Vermoedelijke opstelling: Jansen; Pata, Piqué, Van Eijma, Van der Sluys; Dekker, Margaritha, Stuy van den Herik; Van Leeuwen, Tejan, Van Hoeven