Invaller Peters schiet TOP Oss in blessuretijd naast Telstar

De duizenden Telstar-supporters die een kaartje kochten voor een symbolisch plekje bij de wedstrijd tegen TOP Oss zullen ervan gesmuld hebben. In de vijfde minuut stapte Shayne Pattynama slim over de bal heen, waarna Sebastian Soto deze achter TOP Oss-goalie Bo Geens schoof. Een fraai staaltje voetbal, maar in de veertig minuten daarop verdween het vuur uit hun spel.

TOP Oss ging in diezelfde tijd op jacht naar de gelijkmaker, zonder resultaat. Dennis van der Heijden zag halverwege de eerste helft de voor Jong Oranje opgeroepen Jasper Schendelaar ver voor zijn goal staan, en deed een poging de bal over de Telstar-keeper heen te lepelen. Eenzelfde stunt als maandag tegen FC Dordrecht bleef echter uit. Minuten later draaide Kyvon Leidsman behendig de zestien meter in, maar het schot dat erop volgde ging naast.

Vuurwerk

Na rust kwamen de Ossenaren verkwikt de kleedkamers uit. Sjoerd Overgoor mocht aan de kant blijven ten faveure van de deze week aan de selectie toegevoegde Mart Remans, maar het was Dean Guezen die met een scherp schot keeper Schendelaar tot een indrukwekkende reflex dwong. Serieus vuurwerk volgde echter een kwartier later pas. Buiten het veld welteverstaan, toen Telstar-supporters daar een fiks aantal vuurpijlen het stadion over lieten suizen.

Even werd de wedstrijd onderbroken om de kruitdampen te laten dalen. De wedstrijd zelf wilde echter maar niet ontvlammen. In de laatste tien minuten besloot trainer Klaas Wels om reschtsback Trevor David te wisselen voor spits Cas Peters, in de hoop een slotoffensief voor elkaar te boksen dat toch minimaal een punt op zou moeten leveren. Die was echter zo gretig dat hij in de weg liep bij collega-spits Dennis van der Heijden, en zo een kans verspeelde.

Terwijl Telstar in de blessuretijd vooral bezig was hun voorsprong van een enkele goal te behouden, vormden Van der Heijden en Peters kort daarop wél een effectief tandem. Van der Heijden kopte een lange bal door, die door Peters soepel de touwen ingeschoten werd. Hun ploeg sleepte er een punt mee naar huis uit een moeizame wedstrijd.

Opstelling: Geens; Roosken, Stuy van den Herik, Lammers, David (78. Peters); Kaak, Overgoor (46. Remans), O. Rommens, Guezen; Van der Heijden, Leidsman