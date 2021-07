Inzet spat van oefenduel tussen TOP Oss en Waasland-Beveren af

Het verhitte duel zorgde ervoor dat Bijvelds al snel het nat pak vergat, dat zijn plek langs het veld in Sint-Michielsgestel hem vlak voor aanvang opgeleverd had. ,,Ik zat verdorie tegen de sproeier aan, ik was kletsnat. Dat leverde wat hilarische momenten op waarin ik dan wel uitgelachen werd.”

Tegen de ploeg die afgelopen seizoen uit het hoogste niveau van het Belgisch voetbal degradeerde, zag Bijvelds bovendien een wedstrijd die meer spetterde dan het schouwspel van afgelopen dinsdag tegen stadsgenoot OSS’20. In tegenstelling tot toen, startten de Ossenaren met veel oudgedienden en nieuwkomers Alblas, Abdat, Noslin en Buyl, die in de voorbereiding al vaker naast hen optraden. ,,De verdedigende kern, de basis om tot voetbal te komen, die hebben we staan”, aldus de directeur. ,,We kijken met name om ons aanvallend nog te versterken. Daar vinden allerlei contacten voor plaats en zijn we volop mee aan de slag. Maar de kans dat dat pas na de eerste competitiewedstrijd gebeurt, is groot.”