Jan Lammers vond dat hij zich niet aan moest stellen, maar zijn blessure bleek serieuzer dan gedacht

Terwijl veel voetballiefhebbers op maandagavond klaagden over het sterrenelftal dat Jong Ajax als beloftenteam tegenover de bescheiden begroting van TOP Oss plaatste, baalde Jan Lammers er juist van dat hij de wedstrijd alleen via spaarzame momenten op het schakelkanaal zien kon. ,,Als voetballer wil je tegen de beste voetballen”, zegt de centrale verdediger van TOP Oss die zich graag gemeten had met de vedettes in Amsterdam. Een zich onverwachts langer voortslepende blessure gooide achter roet in het eten.

Aankijken op de training

Op de training lijkt het inmiddels weer de goede kant op te gaan, maar dat dacht hij twee weken ook al. ,,Ik ga mezelf nu niet de druk opleggen dat ik er elke week bij moet zijn, want tot nu toe duurt het al veel lager dan verwacht. Ik kijk elke training aan hoe het gaat, en als het goed gaat, gaat het goed.” Op vrijdagavond zal hij de wedstrijd tegen Jong PSV daarom alleen als toeschouwer zien. Gelukkig wel weer in het stadion. ,,Dan kan ik beter de wedstrijd volgen.”

De 26-jarige verdediger kreeg halverwege februari ineens pijn aan de hamstring. Volgende week volgt een MRI-scan om uit te sluiten dat de oorzaak in de rug zit. ,,Het is die keten, van mijn rechterbeen. Het begon met de hamstring, en dan ga je anders lopen om het te ontzien. Daarom heb ik weer last gekregen van mijn heup en lies. Dat is elke keer losgemaakt en we dachten dat dat zou helpen, maar dat bleek niet zo te zijn. Als ik de intensiteit opschroefde, kreeg ik toch weer last.”

Meer klachten

De boomlange en fysiek sterke Lammers is er de man niet naar om te zeuren over een pijntje. ,,Niet aanstellen, gewoon gaan”, dacht hij bij de eerste ongemakken, en bikkelde door. Die impuls speelde hem uiteindelijk parten. ,,Als je na een tijdje ziet dat je door je klachten niet goed meer kunt voetballen, ben je daar gauw klaar mee.”

Daags voor de wedstrijd heeft hij in elk geval weer stevig mee kunnen trainen met de groep. ,,Het voelt deze week weer goed, dus ik hoop er dit seizoen wel nog een wedstrijd bij te zijn.” Of dat ook voor de wedstrijden volgend seizoen geldt, kan hij nu nog niet zeggen. Lammers zijn contract in Oss loopt deze zomer af. ,,Het is nog even afwachten”, zegt hij. ,,Ik sta eigenlijk overal open voor, ook om hier nog langer te blijven. Het zal de komende maanden allemaal wel duidelijk worden.”

Lammers probeert Seys de bal te ontfutselen