Janssen en Van der Sluys afwezig bij minder lopend TOP Oss

Mindere fase

Voor het eerst dit seizoen zit TOP Oss in een mindere fase. Desondanks staat de ploeg nog altijd op een zevende plek. ,,Een overwinning is nog niet broodnodig of cruciaal want er komen nog veel duels aan’’, zegt Wels. ,,Maar wij willen blijven mee doen op de ranglijst en we vinden het heerlijk om zoveel mogelijk wedstrijden te winnen. Dat blijft ons uitgangspunt.’’

De minder fase zorgt nog niet voor paniek bij de trainer. ,,We doen niks anders dan voorheen, doen dezelfde trainen en pakken net zoveel rust. De vraag is of iedereen dezelfde arbeid kan leveren? En gunnen we elkaar nog evenveel succes?’’ Volgens de trainer is dat nog het geval. ,,Het kan zo zijn dat iemand onbewust een paar procent minder speelt. Dat is ook menselijk. We zijn mensen, geen machines. De vorm kan nu eenmaal minder zijn. Dat wil niet zeggen dat je geen strijd of passie levert. Dat vind ik te makkelijk.’’