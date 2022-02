Jearl Margaritha herkent zichzelf weer bij TOP Oss: ‘Iemand die acties maakt, durft en doet’

Boos was hij, tot tranen aan toe. Als Jearl Margaritha in zijn kindertijd een voetbalwedstrijd verloor, wilde hij met niemand praten. ,,Ik kon slecht tegen mijn verlies”, herinnert hij zich met een lach. Op achtjarige leeftijd kwam hij al terecht op de voetbalschool van FC Groningen. Dat de club uit zijn thuisstad hem op zijn 14de uiteindelijk wegstuurde, lag volgens hem eerder aan een overschot van weerwoorden, dan een gebrek aan voetballende kwaliteiten.

Na een aantal jaar bij FC Emmen kwam hij terecht bij amateurclub VV Hoogeveen, waar de aanvaller het goed naar zijn zin had. Het aanbod dat Almere City hem na een half jaar deed, was echter te goed om af te slaan. Hij maakte er zijn debuut in het profvoetbal, maar kreeg geen nieuw contract. ,,Als je niet speelt, raak je geïrriteerd en dat uitte ik”, blikt Margaritha terug. ,,Het is uiteindelijk de keuze van de trainer. Daar kon ik toen een stuk slechter tegen.”

Beste eigenschap

Dezelfde over-mijn-lijk mentaliteit die misschien wel één van zijn beste eigenschappen is, werkte daardoor tegen hem. ,,Ik ben veel op mijn bek gegaan”, zegt de inmiddels 21-jarige linksbuiten. Maar van elke keer leerde hij. Bij TOP Oss maakte hij dit seizoen een droomstart, door in de openingswedstrijd tegen Excelsior al een prachtig doelpunt te maken. Desondanks ging het vervolgens op en af met hem, en kreeg hij ook nog met een liesblessure te kampen.

Tot hij zich bij zijn rentree ineens ontpopte tot smaakmaker bij de Ossenaren. Margaritha bleek een vleugelspits met een explosieve versnelling, die graag het strafschopgebied in draait. ,,Met de bal aan mijn voet op avontuur”, noemt hij dat. ,,Ik houd daarvan, soms ook wel met een actietje te veel; het onmogelijk mogelijk willen maken.”

Volledig scherm Jearl Margaritha © Pro Shots / Marcel van Dorst

Gesloten

Dat zijn spel zo veel soepeler geworden is, ligt volgens de aanvaller aan een verandering in zijn persoonlijke houding. ,,Ik ben best een gesloten persoon. Ik houd er niet van om alles te uiten, daar ben ik te nuchter voor. Dus ik moest me openstellen zodat de boys in het team mij konden leren kennen. Om een goede klik binnen en buiten het veld te hebben. Sinds ik dat heb gedaan is het alleen maar beter gegaan.”

Hij praat nu over irritaties, maar ook over het leven, dromen en ambities. Vooral met ploeggenoten Kay Tejan, Mees Gootjes, Ilounga Pata en Franslyn Nsingi, waarmee hij een huishouden in Veghel deelt. De rust in de ‘Parel van de Meierij’ doet hem goed. ,,Ik kom wel eens in het centrum van Veghel, je komt er niks tekort. Van mij hoeft het geen grote, drukke stad te zijn.”

En dat Margaritha beter in zijn vel is gaan zitten, is de club ook opgevallen. Tijdens de winterstop legde TOP hem vast tot de zomer van 2024. ,,Ik weet echt wel wat voor speler ik kan zijn, maar dat kwam er aan het begin niet uit. Als ik nu naar mezelf kijk, zie ik de speler die ik ben”, merkt hij zelfbewust op. ,,Iemand die acties maakt, durft en doet.”