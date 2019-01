Jonathan Waterberg nieuwe derde doelman TOP Oss

Maikel Verkoelen verlaat TOP Oss en keert per direct terug bij Helmond Sport: ‘Ik heb iets te bewijzen’

28 januari Zelf had hij het niet aan zien komen dat hij zó snel al terug zou keren bij Helmond Sport. Toch is Maikel Verkoelen (26), die TOP Oss verlaat, vooral ‘heel blij’ dat hij vanaf dinsdag weer meetraint op De Braak. ,,Het was snel geregeld, Helmond Sport en ik zijn heel open tegen elkaar geweest.”