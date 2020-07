Jordy Rondeel gaat strijd aan om positie van eerste keeper bij TOP Oss

,,Ze gaan er een concurrent voor me bij halen, waarmee ik het weer moet uitvechten”, wist TOP Oss-keeper Ronald Koeman jr. onlangs nog te vertellen. Die concurrent is nu gevonden in de vorm van Jordy Rondeel, die vorig seizoen de rol van reservekeeper bij De Graafschap vervulde. TOP Oss huurt hem het komende seizoen van de club uit Doetinchem.

,,Ik hoor al langere tijd veel goede verhalen over TOP Oss van diverse spelers en zie ook dat er de laatste jaren op alle fronten fors aan de weg wordt getimmerd”, laat de 25-jarige Rondeel weten. ,,Ik wil uiteraard proberen om eerste doelman te worden en ga de concurrentie met Ronald volop en fair aan.” Trainer Klaas Wels is blij met de overstap van Rondeel. ,,Jordy is een karaktervolle, sterke doelman”, aldus Wels. ,,Het is aan hem om zijn doelen te bereiken. Voor ons is Jordy een prettige versterking.”