Joshua Sanches stapte verrassend het veld in bij TOP Oss, maar wie is hij?

Nog steeds niet officieel aangekondigd TOP Oss, er nog maar pas op de training verschenen, maar blijkbaar wel al speelgerechtigd. Zaterdagavond stapte hij tot verbazing van menigeen ineens het veld op in de wedstrijd tegen Roda JC: Joshua Sanches. Maar wie is deze 22-jarige middenvelder eigenlijk?

Het was in de 60ste minuut dat trainer Klaas Wels zijn ploeg een nieuwe impuls wilden geven en maar liefst drie spelers tegelijk wisselde. Cas Peters, Mateo Aramburu en Lorenzo Piqué werden naar de kant gehaald, ten faveure van Kyvon Leidsman, Dean Guezen en Joshua Sanches. Vooral die laatste was verrassend, want dat hij überhaupt al was vastgelegd, was aan voetbalminnend Nederland voorbijgegaan.

Past in profiel

Sanches is een verdedigende middenvelder die ook als rechtsback uit de voeten kan, en past daarmee goed in het profiel van meervoudig inzetbare spelers waar men bij TOP Oss naar zoekt. Tot zijn tiende speelde hij in de jeugd van Ajax, maar tot een doorbraak leidde dat niet. Hij speelde vervolgens vijf jaar in de jeugd bij tweededivisionist AFC, tot hij het telefoonnummer van Herman Wegewijs in handen kreeg, scout bij Heerenveen. De jonge Sanches trok de stoute schoenen aan, en vroeg om een sollicitatie bij de Friezen. Wegewijs kon dat soort branie wel waarderen, en gaf hem die kans.

Hij zou uiteindelijk drie jaar in de pompeblêden spelen, tot hij in 2018 de overstap maakte naar het belofteteam van Sparta. De Rotterdammers lieten deze zomer zijn contract verlopen, wat hem de kans gaf transfervrij over te stappen naar TOP Oss. Technisch directeur Peter Bijvelds noemt hem een “dynamische, karaktervolle speler, met aanvallende drive.” De Osse club heeft hem in eerste instantie op amateurbasis vastgelegd voor een jaar, waarin hij hoopt een profcontract af te kunnen dwingen. Met zijn debuut in het profvoetbal van afgelopen weekend, heeft hij wellicht zijn eerste stap in die richting gezet.