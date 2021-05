Joshua Sanches tekent voor twee jaar bij TOP Oss

Over hoe de selectie van TOP Oss in het komende seizoen eruit gaat zien bestaan nog vele vraagtekens, maar dat Joshua Sanches er deel van uit gaat maken is inmiddels duidelijk.

Sanches begon het afgelopen seizoen in Oss op amateurbasis. Daarin maakte hij uiteindelijk voldoende indruk om nu een profcontract voor de komende twee jaar af te dwingen.

De 22-jarige Sanches kan zowel als (verdedigende) middenvelder spelen, als centraal in de achterste linie, of op de flanken, met een voorkeur voor de rechterkant. ,,Het is een voordeel en een nadeel,” zei hij zelf eerder dit seizoen over die flexibiliteit. ,,spelers met een uitgesproken positie vallen vaak eerder op. Maar waar ik nodig ben zal ik spelen.”

Brede inzetbaarheid

Voor TOP is die brede inzetbaarheid vooral een voordeel. Sanches speelde er mede daardoor veertien wedstrijden in de basiself, en maakte zeven invalbeurten. Scoren deed hij bovendien in het bekerduel tegen Heerenveen, en uit tegen Jong Ajax, beide clubs waar hij als jeugdspeler actief was. Hij maakte zijn debuut in het profvoetbal in 2018 voor Sparta, toen hij vlak voor rust inviel tegen Roda JC.

De geboren Amsterdammer wist uiteindelijk bij de Rotterdammers geen doorbraak te forceren, waardoor hij de gok nam op amateurbasis naar Oss te komen. ,,Vooral in deze moeilijke tijd moet je blij zijn als je een nieuwe club vindt. De markt is momenteel overvol en daardoor zijn er nog maar weinig plaatsen”, zei hij destijds. Zijn investering in zichzelf betaalt zich nu terug in een verbintenis met TOP Oss tot medio 2023.