Justin Mathieu blijft in de Osse voorhoede voetballen

De afgelopen weken speelde Justin Mathieu nog zonder rugnummer. Die worden bij TOP Oss namelijk pas op de shirts gedrukt wanneer de positie van een speler bevestigd is. Mathieu stapte dan ook een fractie later in tijdens de voorbereidingen dan de rest van de spelers die vorig seizoen al actief waren bij de club, maar hij wist coach Bob Peeters er uiteindelijk van te overtuigen om opnieuw een plek in de equipe te krijgen.

De 25-jarige aanvaller uit Goirle was twee seizoenen actief bij Cambuur, eerst onder trainer Rene Hake, en later Foeke Booy. Met die laatste raakte hij in conflict, wat zijn vertrek uit de eerste divisie inluidde. Daarvoor was Mathieu actief bij achtereenvolgens Willem II, TOP Oss, Goa Ahead Eagles en opnieuw TOP Oss. Halverwege vorig seizoen keerde hij na een avontuur in de Kroatische competitie voor de derde keer terug in Oss. Mathieu speelde enkele invalbeurten maar wist zich toen nog niet terig in de basiself te vechten.