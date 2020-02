Kan TOP Oss zich herpakken na zware kater?

De opwaartse spiraal die TOP Oss na de winterstop leek in te zetten, werd vorige week gestuit door FC Dordrecht. Dat TOP het thuisduel met 1-3 verloor, lag niet alleen aan de Dordtse doelpunten; het eigen optreden was opvallend zwak. ,,In mijn drie jaar als trainer hier heb ik nog niet eerder zo’n slecht TOP Oss gezien”, sprak trainer Klaas Wels na afloop onomwonden.

Nieuwkomers

In de winterstop versterkte TOP zich met spitsen Dennis van der Heijden en Samet Bulut, die beiden al in actie kwamen voor hun nieuwe team. De dit seizoen matig presterende Osse voorhoede zou zo beter moeten gaan renderen, en meer in evenwicht met de stabielere achterhoede komen. Juist verdedigend liet TOP Oss echter flinke steken vallen in de wedstrijd tegen Dordrecht. Bovendien moet het tegen Jong PSV routinier en vaste waarde Lorenzo Piqué missen. De centrale verdediger pakte vorige week zijn vijfde gele kaart van dit seizoen en is daarom geschorst. Henk Dijkhuizen lijkt evenmin een zekerheid, nadat hij eerder ontbrak wegens ziekte. Dijkhuizen trainde deze week weer mee, maar of hij al wedstrijdfit is, blijft een vraagteken.