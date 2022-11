Kansloos TOP Oss gaat onderuit bij Heracles Almelo

Nee, TOP Oss maakte zaterdagavond geen moment aanspraak op een resultaat in Almelo. De eerste helft noteerden de Ossenaren niet één doelpoging en na rust werd het niet veel beter. Heracles, koploper in de Keuken Kampioen Divisie, hoefde zich niet eens bovengemiddeld in te spannen om een handvol kansen bij elkaar te voetballen. En waar het aanvallend niet lukte bij TOP, daar was het ook verdedigend niet al te best. Bij de openingstreffer kon Heracles-middenvelder Lucas Schoofs ongehinderd binnenkoppen uit een corner en bij het tweede tegendoelpunt tastte TOP Oss-goalie Thijs Jansen mis. Ook nu was het Schoofs die de bal in het doel werkte.