Kay Tejan haalt uit naar TOP Oss: ‘Ze wilden mij tegenhouden om naar een andere club te gaan’

Het interview duurt een kwartier, maar in de intro is alvast een sneer richting TOP Oss gemonteerd: ‘Ze hebben me genaaid’. Tejan kwam na zijn verhuurperiode bij FC Sheriff in Moldavië in de winterstop terug naar Brabant. Al snel had de spits laten weten dat dit zijn laatste maanden zouden zijn in het Frans Heesen Stadion.

In de zomer wilde hij hoe dan ook vertrekken. Aanvankelijk transfervrij, want zijn contract liep af. Maar de club zegde zijn contract niet formeel op voor 1 april. Hierdoor zou de speler zelf vóór 15 mei zijn contract moeten opzeggen. Dat is niet gebeurd, waardoor de verbintenis van Tejan automatisch onder dezelfde voorwaarden één jaar doorliep.

De coach schreeuwde naar mij om wat voor reden dan ook. Hij riep van alles tegen mij. Dat laat ik mij niet gebeuren Kay Tejan, TOP Oss

Bij zijn nieuwe werkgever in Polen blikt hij terug op zijn tijd bij TOP en op zijn zachtst gezegd, is Tejan niet blij met zijn laatste half jaar in Osse dienst. ,,In mijn eerste jaar zijn de mensen die mij hebben gehaald alweer vertrokken. Daarna is een hoop veranderd, in het bestuur, een nieuwe coach.”

In de ogen van Tejan niet in positieve zin. ,,Als ik eerlijk mag zijn: ik wil daar nooit meer spelen zolang het huidige bestuur en trainer daar zitten.” Inmiddels is Klaas Wels vertrokken en een nieuwe algemeen directeur aangetrokken (Bas van Rossum) die op 1 september begint. Technisch directeur Linton Posthumus zit nog wel op zijn plek. ,,Het gaat om respect. Ik heb alles voor de club gedaan, alles gegeven, maar kreeg er niks voor terug. Dat is teleurstellend.”

Uit de selectie gezet tegen Jong FC Utrecht

In het interview op Canal+ Sport ontrafelt Tejan ook het mysterie waarom hij uit de selectie was gezet voor het duel met Jong FC Utrecht. ,,Ik heb in die week goed getraind, maar de coach schreeuwde naar mij om wat voor reden dan ook. Hij riep van alles tegen mij", vertelt Tejan. ,,Dat is niet normaal. Ik houd daar niet van en laat niet op een respectloze manier met mij omgaan. Dus heb ik teruggeschreeuwd en het ging over en weer.”

Wat riep hij dan? ,,Shut up! Meer was het niet.” Het was voor Wels reden genoeg om zijn spits buiten de selectie te laten. Nee, Tejan en TOP zijn niet bepaald op een goede manier uit elkaar gegaan. Het huwelijk dat zo mooi begon met een eerste succesvolle seizoen (14 goals), is uitgemond in een vechtscheiding.

Volledig scherm Kay Tejan. © Pix4Profs / Joris Knapen

