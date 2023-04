Kay Tejan is terug bij TOP Oss, reden absentie onduidelijk: ‘Motivatieproblemen zijn het zeker niet’

Kay Tejan is weer in genade aangenomen bij TOP Oss. De spits ontbrak tegen Jong FC Utrecht in de wedstrijdselectie. Vrijdagavond bewees hij direct zijn waarde met een goal en assist in het spektakelstuk tegen De Graafschap (3-3).

,,Ik ben blij dat ik weer terug ben”, begon Tejan. ,,Ik wil gewoon voetballen, dat is het liefste wat ik wil. Ik wil de club helpen, omdat TOP Oss mij vorig jaar een mooi podium heeft gegeven.” Wat was de reden voor zijn absentie? Bij ESPN zei hoofdtrainer Klaas Wels een week geleden dat het op basis van ‘sportieve gronden’ was. Maar zou een plaats op de reservebank dan niet logischer zijn? Zit er meer achter? ,,Dat zou zomaar kunnen”, zei Wels, die het daar bij wilde laten en ook niets wilde zeggen over de afwezigheid van Richonell Margaret. ,,Het is altijd zonde als goede spelers een wedstrijd moeten missen.”

Quote Ik hou mij niet bezig met andere clubs. Ik heb mijn zaakwaarne­mers gezegd dat ik pas op de laatste wedstrijd­dag wil weten wie geïnteres­seerd is. Kay Tejan, TOP Oss

Op de club is woensdag een gesprek gevoerd tussen Tejan, zijn zaakwaarnemers, de nieuwe technisch directeur Linton Posthumus en hoofdtrainer Klaas Wels. Daarin is duidelijk gemaakt wat TOP Oss verlangt van contractspelers en dat is honderd procent inzet. In inhoud van de gesprekken blijft binnenskamers.

In de kijker spelen

Het contract van de 26-jarige aanvaller loopt deze zomer af en is ook formeel opgezegd. Gaat het om motivatieproblemen? ,,Dat is bij mij zeker niet het geval”, antwoordt Tejan. ,,Ik heb met TOP Oss een afspraak gemaakt dat ik ze van de voorlaatste plaats af zou helpen. Dat is mijn doel. Ik hou mij echt niet bezig met andere clubs of zo. Ik heb mijn zaakwaarnemers gezegd dat ik pas op de laatste wedstrijddag wil weten welke clubs geïnteresseerd zijn.” Juist nu kan hij zich in de kijker spelen bij andere clubs.

Tegen De Graafschap gaf Tejan zijn visitekaartje af met een goal en een assist. De thuisploeg leidde met 3-1 na een uur spelen (goals Trevor David en Justin Mathieu), maar gaf alsnog een voorsprong uit handen. Dat kon Tejan moeilijk verkroppen. ,,Je mag gewoon niet meer gelijkspelen. We kunnen goed aanvallen, maar je moet ook goed verdedigen. Of daar de sleutel ligt? Geen idee. Ik moet het nog terugkijken. Als team moeten we dit samen oppakken.”