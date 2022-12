Kay Tejan keert terug bij TOP Oss, FC Sheriff licht optie tot koop in huurovereenkomst niet

Na een half jaar in Moldavië te hebben gespeeld en geroken te hebben aan de Champions League keert Kay Tejan terug bij TOP Oss. FC Sheriff licht de optie tot koop niet. De spits is vanaf 1 januari 2023 speelgerechtigd.

Een aantal weken ging het al rond onder de supporters van TOP: komt Tejan terug naar het ‘Osse Kuipje’ of blijft hij bij FC Sheriff? Op deze vraag is nu, op de dag dat de deadline officieel is verstreken, een antwoord op gekomen. De spits gaat weer in de Keuken Kampioen Divisie voetballen. ,,Dit is een financiële tegenvaller voor ons, maar kan wel een sportieve meevaller zijn", laat technisch directeur Klaas Wels weten. ,,We weten nog niet of Kay eerder terugkeert uit Moldavië om met ons mee te trainen. Daar gaan we het de komende periode over hebben.” Het huurcontract loopt officieel tot en met 31 december 2022.

Tejan veroverde in dat ene jaar dat hij bij TOP speelde de harten van de fans. Een groep supporters had al snel een spandoek gemaakt met zijn portret en de tekst GOAT (Greatest Of All Time) erop. Zijn prestaties in zijn eerste jaar als profvoetballer (14 goals, 3 assists) vielen direct op in het buitenland.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dus ging hij in Moldavië het avontuur aan bij FC Sheriff in Tiraspol. Hier speelde de 25-jarige spits in de voorrondes van de Champions League. Uiteindelijk belandde Tejan met zijn nieuwe club in de Europa League, waar hij tegen het Manchester United van Cristiano Ronaldo speelde, al zat hij zelf niet bij de selectie tijdens de groepsfase.

Zoals technisch directeur Wels al schetst, kan zijn rentree in het nieuwe kalenderjaar sportief goed uitpakken voor TOP, dat een scorende spits mist. Middenvelder Justin Mathieu is maanden uitgeschakeld vanwege een zware knieblessure, maar is nog altijd clubtopscorer met vijf goals. Al ontbeert Tejan wedstrijdritme, want zijn laatste duel speelde de aanvaller op 23 oktober. Hij viel zeven minuten in.

Op 11 december (14.30 uur) komt TOP, dat negentiende staat, weer in actie. Dan ontvangt het in het Frans Heesen Stadion FC Dordrecht. Tejan zit dan nog niet bij bij de selectie en ook Toshio Lake mist dat duel vanwege een schorsing.