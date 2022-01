Kay Tejan trapt TOP Oss met hattrick naar drie punten

Kay Tejan poetste in Helmond op vrijdagavond de achterstand van TOP Oss weg, en stopte niet meer met scoren tot zijn hattrick compleet was. “Heerlijk”, glunderde hij.

“We moeten zaterdagmorgen gewoon trainen, want we hebben maandag weer een wedstrijd”, vertelde Kay Tejan na afloop van de wedstrijd tegen Helmond. Maar een feestje in de spelersbus verdiende hij toch wel? “Zeker!”, lachte hij, “Maar ik weet niet met welke muziek. Meestal is Dean [Guezen], Jearl [Margaritha] of Richonell [Margaret] de DJ, dus dat ga ik zo meemaken.”

Een klein half uurtje was er gespeeld, toen de spits een diepe pass kreeg. “Wachten, wachten!” riep de mee opkomende Jearl Margaritha hem toe. Hij hield de bal aan de voet, tot de linksbuiten ‘Nu!’ riep, en hij Margaritha aanspeelde. Tejan liep door het strafschopgebied in, waar hij het leer terugkreeg van de vleugelspits, en het achter doelman Mike Havekotte kon tikken. “Een goede aanval”, blikte Margaritha na afloop tevreden terug. “We creëren heel het seizoen al veel kansen, als je ze dan niet maakt wordt dat frustrerend. Het is de kunst ze professioneel, volwassen af te maken.” Exact de woorden die van toepassing waren op een aanval die volledig volgens het boekje verliep.

Eerder op de avond had Helmond juist de score geopend door een verrassend binnen draaiende hoekschop van Dylan Seys. Keeper Norbert Alblas zat er nog aan, maar tikte de bal juist over de eigen doellijn in plaats van eraf. Na de gelijkmaker kantelde het spelbeeld steeds meer in het voordel van TOP. “We gingen met een goed gevoel de rust in, want we zagen zelf ook dat we beter aan de bal waren in de laatste fase van de eerste helft”, zei Margaritha. De reeks kansen die dat opleverde, troffen alleen geen doel. Een echo van het TOP Oss dat voor de winterstop vaak naliet van overwicht te profiteren dreigde daardoor.

“Het is anders nu, het is een nieuw jaar”, sprak Tejan kalm. “Ik denk dat we er allemaal ook beter mee omgaan als we een tegendoelpunt krijgen. We blijven bij elkaar en gaan ervoor om een goal te maken.” Dat wierp in de tweede helft inderdaad vruchten af. En hoe. “Ik dribbel naar binnen, zag die opening en schoot gewoon”, zei de spits. Met een verbluffend afstandsschot knalde de hij de bal in de kruising. Terwijl hij vorig jaar nog geneigd was tot aarzelen, bleek nu dat als hij eindelijk zijn instincten volgt, de bal heel mooi vallen kan.

En daar bleef het niet bij. “Kay was in topvorm. Hij schiet er gewoon drie in”, zag teamgenoot Margaritha. Ruim een kwartier nadat de Ossenaren op voorsprong kwamen, omspeelde Tejan Helmond-goalie Havekotte na een terugspeelbal te onderscheppen. Hij schoof de bal vervolgens droogjes het open doel in. Daarmee maakte hij zijn hattrick compleet. De eerste keer dat hij als prof de bal mee naar huis nemen mocht. “Het voelt heerlijk”, zei de 24-jarige aanvaller die afgelopen zomer zijn rentree in de eerste divisie maakte na jaren in de top van het amateurvoetbal. “En ook nog eens de eerste drie punten van het nieuwe jaar. Dat maakt het extra lekker.”