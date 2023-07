Kay Tejan verruilt TOP Oss voor de Poolse eredivisie

Tejan wilde hoe dan ook vertrekken, zei hij nadat het seizoen was afgelopen. De spits dacht zelf transfervrij te zijn, maar de kaarten bleken helemaal anders geschud. Dat zit zo: TOP Oss zegde zijn contract niet formeel op vóór 1 april, waardoor hijzelf zijn contract moest opzeggen vóór 15 mei. Dat was niet gebeurd, waardoor zijn verbintenis automatisch onder de zelfde voorwaarden doorliep. Was dit nu een slimme truc van TOP Oss of een blunder van zijn zaakwaarnemers?

Tweede buitenlandse avontuur

Die deal is nu beklonken. Tejan tekent bij de kampioen van de Poolse tweede divisie, LKS Lodz, dat voor de tweede keer in de clubhistorie in de Ekstraklasa gaat spelen. Met een nieuwe spits dus: Kay Tejan. Het is zijn tweede buitenlandse avontuur.

In januari keerde hij na een half jaar terug uit Transnistrië, Moldavië, waar hij voor FC Sheriff Tiraspol speelde en één keer scoorde. Sinds zijn terugkeer in het Frans Heesen Stadion scoorde Tejan drie keer en gaf hij vier assists in dertien KKD-duels. In totaal maakte hij zeventien goals in Osse dienst in anderhalf seizoen over twee perioden. Hij is naast alle huurlingen die zijn teruggekeerd naar hun club, de tweede speler die vertrekt uit Oss. Vorige week vertrok Jearl Margaritha naar Sabah FC in Bakoe, Azerbeidzjan.