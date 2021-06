Keeper Alblas voelde meteen een klik met TOP: ‘Hopelijk kunnen we elkaar mooie dingen brengen’

De nieuwe keeper van TOP Oss is, als sluitpost in de jeugd van AZ en het in beloftenteam van Ajax, weliswaar opgegroeid binnen grootse voetbalmachines, maar voelt zich prima op zijn plek in het ‘Osse Kuipje’. ,,Je moet Oss niet kleiner maken dan het is. Het is mooi om te zien wat je hier kan bereiken met creativiteit en inzet.”

In Oss wil hij zichzelf eindelijk weer verder ontwikkelen, nadat zijn eigen lichaam en botte pech daar eerder fikse hordes voor opwierpen. Bij Ajax was hij immers geruime tijd uit de running door een gebroken pols en bij NEC speelde hij uiteindelijk anderhalf jaar niet door een gescheurde kruisband. ,,Ik denk dat ik mentaal, door de blessures die ik heb meegemaakt, zeker heb geleerd met tegenslag om te gaan”, vertelt Alblas. ,,Het had anders kunnen lopen als die blessures er niet waren, maar het feit is gewoon dat die er zijn geweest. Voor mij is dit een heel logische stap geweest, om mijn gevoel te volgen en te kiezen om te spelen.”

Gepasseerd

In Nijmegen knokte hij zich aan het begin van vorig seizoen terug onder de lat. NEC promoveerde, maar nam de keeper die halverwege de tweede seizoenshelft gepasseerd werd ten faveure van Mattijs Branderhorst, uiteindelijk niet mee. ,,Ik heb drie mindere wedstrijden gespeeld en de trainer koos op basis van zijn gevoel voor Mattijs. Daar heb ik mee te dealen, voor mij was dat ook een nieuwe situatie. Maar dat neemt niet weg dat ik vorig seizoen 22 wedstrijden heb gespeeld na er lange tijd uit te zijn geweest. Daar ben ik onwijs trots op, dat ik heb laten zien dat ik er weer ben.”

Volledig scherm Norbert Alblas (links) in het shirt van NEC © Pro Shots / Toin Damen

Klik

Alblas wil groeien en was daarom vastbesloten een club te kiezen waar hij zo veel mogelijk zou spelen. Met TOP was er meteen een klik. ,,Hoe de keeperstrainer mij analyseerde, triggerde me enorm hier naartoe te komen en met hem aan de slag te gaan om de volgende stap in mijn carrière te maken”, zegt hij.

Keeperstrainer Ronnie Buitenkamp: ,,Je kijkt welke kwaliteiten iemand heeft en welke niet. Kun je trainen wat nog ontbreekt? We willen een keeper die zich nog doorontwikkelen kan, maar tegelijk ook al wat bagage heeft. En wie hij is als mens, past bij ons.”

De 26-jarige doelman herkende zichzelf direct in de woorden van Buitenkamp. ,,Door veel wedstrijden te spelen en door hard te trainen, wil ik mijn volgende level halen. Met dat doel ben ik hier”, aldus de keeper. Alblas is bovendien blij al bij de voorbereidingsfase te zijn. ,,Uiteindelijk helpt dat om een stabiel seizoen te draaien. Daarom stond ik vrijdag ook al op het veld, toen het contract nog getekend moest worden.” Alblas verbindt zich direct voor twee seizoenen aan de club. ,,Dat geeft rust en de mogelijkheid om verder te werken aan mijn ontwikkeling en die van Oss”, besluit hij glimlachend. ,,Zodat we elkaar mooie dingen kunnen brengen.”