Kind van de club Van der Sluys kent het gewicht van de derby: ,,De derby is de afgelopen jaren alleen maar meer gaan leven.”

TOP Oss legt tweede keeper Lars van Meurs voor de komende drie jaar vast. De 23-jarige doelman sloot vorig jaar aan bij de Ossenaren, nadat hij vanaf 2017 actief was voor MVV. Daar kwam hij terecht na de jeugdopleiding bij diens aartsrivaal Roda JC grotendeels te hebben doorlopen. In Oss was hij afgelopen seizoen tweede man onder de lat na Norbert Alblas, waar hij positief opviel toen Alblas enkele weken met een hersenschudding kampte.

22 juli