Klaas Wels en Pieter Tuns zijn weer bij elkaar en dat is beslist geen verrassing

Het was niet zo zeer de vraag óf Klaas Wels en Pieter Tuns weer eens zouden gaan samenwerken, maar wel wanneer. Dat moment is nu gekomen. Zaterdag zaten ze in Oisterwijk samen op de bank bij TOP Oss, dat in een oefenduel met 2-0 onderuit ging tegen Willem II. Tuns is de nieuwe teammanager bij de Osse club, waar Wels hoofdtrainer is.