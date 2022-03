Kleurrijke Tejan bij TOP Oss ontbreekt in duel met Dordrecht

Doelman Norbert Alblas ging afgelopen vrijdag letterlijk knock-out na een botsing met verdediger Guus Joppen van Roda JC. De sluitpost maakt het naar omstandigheden goed, maar komt voorlopig niet aan spelen toe. Centrale verdediger Jan Lammers staat bij TOP Oss nog steeds aan de kant door een hamstringblessure. En Kay Tejan is tijdens het duel met FC Dordrecht geschorst; de spits ontving tegen Roda zijn vijfde gele kaart van het seizoen.

,,Het zat eraan te komen”, merkt coach Bob Peeters gelaten op. ,,Hij stond al een aantal weken op scherp en het spel van Kay is heel fysiek.” Dat laatste is zeker geen verwijt van de trainer. Peeters noemt zijn afwezigheid een aderlating. ,,Kay is een apart type. Een uniek profiel, misschien wel in heel deze competitie maar zeker in ons team. Tegen Dordrecht zal er een ander type spits zijn, en daar zullen we ons op aan moeten passen.”

Alternatieven

De alternatieven zijn Richonell Margaret, Kyvon Leidsman en de onlangs aan de selectie toegevoegde Marko Maletic. Die laatste viel vrijdag in tijdens de eindfase van de wedstrijd, maar de kans dat hij op maandag in de basis start is desondanks klein. ,,Marko heeft lang geen wedstrijden gespeeld”, weet Peeters. ,,Hij is gehaald voor situaties zoals vrijdag; om wanneer een team laag gaat spelen, een echte pinchhitter te kunnen brengen.”

Voor Peeters was de wedstrijd tegen Roda een belangrijk meetmoment. ,,We hebben dit seizoen twee wedstrijden gehad waar we kansloos waren: uit in Almere en bij Roda. Daar kwamen we op alle fronten tekort. Het was interessant om te zien waar we nu staan ten opzichte van Roda, dat zich ook ontwikkeld heeft. Uiteindelijk hebben zij diep moeten gaan om ons te kloppen. We hadden een gelijkspel moeten halen, maar dat roepen we ook een stuk over onszelf af. We móeten initiatief blijven tonen. Dat is nog een werkpunt.”

Waar de vraag omtrent de spits tegen Dordrecht nog open is, is die over de tweede doelman duidelijk beantwoord. Keepers Lars van Meurs maakte immers een uitstekende indruk. ,,Hij heeft met veel flair ingevallen en had een enorme rust aan de bal”, zag de trainer. ,,Het geeft ons een goed geval dat wanneer er iets gebeurt met Norbert, we een volwaardige vervanger hebben. Lars is een jongen die een grote ontwikkeling heeft doorgemaakt, en nu is het voor hem het moment om met dezelfde présence in het doel te staan.”