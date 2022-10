Klinkende zege voor efficiënt TOP Oss: ‘Eindelijk hebben we onszelf beloond’

Tegen Roda JC startte coach Kristof Aelbrecht met een wat meer aanvallend ogende 3-5-2 opstelling. Delano Ladan startte in de basis en dat ging ten koste van Kyvon Leidsman. Ondanks de goede bedoelingen bij de thuisploeg – dat weer eens wat aan het Osse publiek wilde laten zien – kwam er van kansen creëren niet veel terecht in de eerste helft. Twee mogelijkheden voor Toshio Lake waren de oogst, een serieuze kans en eventueel een doelpunt leverde het niet op. Aan de andere kant zorgden de Limburgers wél voor gevaar. Onder meer Van der Heide, Vente en Limbombe namen het Osse doel onder vuur, maar TOP-doelman Thijs Jansen bleek een behoorlijke sta in de weg. De keeper had een aantal fraaie reddingen in huis en hield daarmee zijn ploeg op de been. ,,Dit is waarvoor je keeper bent geworden’’, zei de verder bescheiden Jansen na afloop, die dus een puike wedstrijd keepte.

Na rust toonde TOP meer initiatief en probeerde het zorgvuldig de aanval te zoeken. De openingstreffer viel uiteindelijk na een goed aangesneden vrije trap van Lake, die vervolgens knap werd binnengekopt door Roshon van Eijma. ,,Een doelpunt maken tegen je oude club is natuurlijk altijd lekker. We hebben ontzettend hard gewerkt en deze punten echt verdiend’’, aldus oud-speler van Roda JC die uiteindelijk tot man of the match werd uitgeroepen.

Even later was het opnieuw raak voor TOP, nadat Jearl Margaritha in z’n eentje het hele veld overstak en uiteindelijk in twee instanties de bal tegen de touwen werkte. Tussendoor plukte Jansen ook nog een bal uit de kruising, waardoor de thuisploeg kon afstevenen op de tweede thuisoverwinning van het seizoen. De van Feyenoord gehuurde doelman was dus weliswaar niet officieel de man van de wedstrijd, maar had wel een belangrijk aandeel in de Osse zege. Ook de invalbeurt van Margaritha mocht er natuurlijk zijn met twee doelpunten, want in de blessuretijd zorgde hij vanaf de stip voor de derde treffer voor TOP en daarmee was het feest voor de thuisploeg compleet. Een klinkende zege dus voor TOP, dat daarmee weer wat lucht heeft in de Keuken Kampioen Divisie.

Aelbrecht was vanzelfsprekend content met de tweede thuiszege van het seizoen, maar zag ook dat zijn ploeg het niet makkelijk had in de eerste helft. ,,Thijs heeft ons in de eerste helft goed overeind gehouden met een aantal knappe reddingen. Daarvoor verdient hij alle lof, want Roda JC was de gevaarlijkste ploeg voor rust.’’

In het tweede bedrijf kwam TOP nauwelijks meer in de problemen en in tegenstelling tot de Limburgers wisten de Ossenaren wél raad met hun kansen. Aelbrecht: ,,De afgelopen weken hebben de jongens keihard gewerkt en het is lekker dat we ons daar nu wél voor belonen. Hopelijk is dit het begin van een mooie reeks.’’