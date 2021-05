Knallend einde van het tijdperk Wels bij TOP Oss: 2-0 zege op Roda JC

De eerste kans van de wedstrijd was voor Dennis van der Heijden, die ging lopen op een hoge bal van Lion Kaak. Even dreigde hij keeper Santos te omspelen, maar die plukte op de rand van het strafschopgebied de bal voor zijn neus weg. Een nog grotere kans ontvouwde zich een minuut of vijf later, toen Roda-huurling Mart Remans de bal door de benen van diezelfde keeper speelde, om de buitenkant van de paal te raken. De toon was gezet.

Roda deelde daarop wat speldenprikken uit, maar kwam lastig door de Osse verdediging heen. In de 25ste minuut werd de score wel door een Limburger geopend, maar dan die in dienst van TOP. Mart Remans omspeelde razend slim zijn man, waarop hij oog in oog met Santos de bal ijzig kalm in de touwen tikte. In de laatste minuten voor rust begon Roda steviger druk te zetten, zonder daarbij de Osse defensie aan het buigen te krijgen.

Volledig scherm © Pro Shots / Peter van Gogh Na de thee bracht Roda met Michalis Ioannu en Stan van Dijck twee frisse nieuwe krachten in ten faveure van Stefano Marzo en Danny Bakker. Het druk zetten werd direct effectiever en de bezoekers hielden de bal meermaals lang voor het Osse doel. Serieuze kansen kwamen daar dankzij koelbloedig verdedigen echter nog altijd niet uit. Na een kwartier in de tweede helft besloot coach Jurgen Streppel het roer verder om te gooien, en ook zijn resterende drie wissels in te zetten.

Naar het einde toe begon het spel meer heen en weer te golven, maar was het opnieuw Remans die in de 72ste minuut de bal in de touwen wist te krijgen. Daarbij ging de vlag van de grensrechter echter ook omhoog, en dus bleef de stand 1-0. Minuten later wist Van der Heijden keeper Santos alsnog te omspelen, en de score te verdubbelen: 2-0.

Dat zou na 92 minuten spelen ook de eindstand blijken. Door de staking van het duel tussen Helmond Sport en De Graafschap wist nog niemand of daarmee de tiende plek behaald was, maar dat het tijdperk Wels passend afgesloten was, wisten de supporters wel. Massaal zingend en met vuurwerk kwamen zij naar de hoek van het stadion, waar de trainer op de schouders van de spelers ging.