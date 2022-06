Kristof Aelbrecht kan niet wachten om samen te gaan werken bij TOP Oss: ‘Als voetballer weet ik hoe hard je elkaar nodig hebt hier’

Kristof Aelbrecht zit er ontspannen bij in de catacomben van het ‘Osse Kuipje’. De 41-jarige Belg maakt een tevreden indruk over de keus voor de club waar hij zijn debuut als hoofdtrainer in het betaald voetbal maakt. Dat de omstandigheden er van veel bescheidener aard zijn dan bij PSV, de club waarin hij als jeugdtrainer jarenlang actief was, deert hem niet. In tegendeel. “Je hebt een kantoor, spelershome, kleedkamer en hoofdveld allemaal in het stadion. Dat maakt het samenwerken makkelijk, niet alleen met de spelers maar met heel de club.”