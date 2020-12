Kyvon Leidsman tekent contract voor twee jaar bij TOP Oss

Lovend

Trainer Klaas Wels was eerder ook al lovend over de ontwikkeling die de jonge spits maakte in Oss. ,,Hij maakt een goede ontwikkeling door en dat is leuk om te zien”, aldus de oefenmeester. “Kyvon is een potentiële groeibriljant.” De trainer plaatste die opmerking in aanloop naar het duel met FC Den Bosch, waarin Leidsman voor de 2-0 tekende. De fraaie dribbel en het aansluitende schot waarmee hij dat deed, werd uitgeroepen tot doelpunt van de week van speelronde 8 in de eerste divisie.