Ladan wil tijdens bijzonder weerzien met ADO zijn eerste goal van het seizoen maken voor TOP

In de laatste wedstrijd van dit kalenderjaar gaat TOP Oss op bezoek bij ADO Den Haag, dat net als de Ossenaren tot nu toe een teleurstellend seizoen beleeft. TOP-aanvaller Delano Ladan ziet mogelijkheden tegen de club waar hij ooit zijn debuut in het betaald voetbal maakte.

Of hij vrijdagavond gaat spelen tegen ADO weet hij nog niet, maar voor Delano Ladan is de wedstrijd tegen de ploeg van de nieuwe coach Dick Advocaat er hoe dan ook een met een bijzonder tintje. Ladan speelde een aantal jaar in de jeugdopleiding van de Hagenezen en mocht op 17-jarige leeftijd zijn debuut in de eredivisie maken in de hofstad. ,,Dat was wel een bijzonder moment’’, blikt de aanvaller, die nog altijd in die regio woont, terug.

Dit seizoen begon Ladan bij TOP nog als basisspeler, maar snel daarna moest hij het vooral doen met invalbeurten. Daarin lukte het hem nog niet om het verschil te maken en zo coach Kristof Aelbrecht te overtuigen om hem weer in de basis te posteren. ,,Helaas sta ik nog op nul goals, dus wat dat betreft heb ik ook geen recht van spreken’’, weet de aanvaller. ,,Als die eerste er eenmaal in zit, dan gaan er zeker meer vallen. Feit blijft dat ik tijdens trainingen en wedstrijden nog meer aan de trainer moet laten zien dat hij me op moet stellen.’’

Broodnodige punten

Ladan bewees in het verleden dat hij wel degelijk doelpunten kan maken. Daarnaast kan hij ook snelheid en energie in het team brengen, iets dat TOP wellicht goed kan gebruiken in de fase waarin het team zit. Ladan: ,,Het zou in ieder geval heel mooi zijn om bij ADO m’n eerste doelpunt te maken en daarmee het team richting drie broodnodige punten te helpen.’’

De stemming in het Osse Kuipje is, ondanks de magere resultaten en de negentiende plaats op de ranglijst, nog niet eens zo beroerd. ,,Er wordt hard getraind en plezier hoort daar ook bij’’, zegt Aelbrecht. ,,Maar het is zeker niet zo dat het hier constant lachen is. We zitten in een lastige positie en zowel de spelers als staf trekken zich dat behoorlijk aan. Daar moeten we mee dealen, maar het geeft wel een goed gevoel dat de neuzen dezelfde kant op staan. Dat is ook nodig, want we willen tegen ADO punten gaan halen.’’

Stroef

ADO-uit klinkt normaal gesproken als een lastige exercitie voor TOP Oss, maar de Hagenezen draaien stroef en staan slechts zeventiende in de Keuken Kampioen Divisie. Kansloos is TOP dus allerminst, maar dan moet het wel beter dan wat de ploeg de afgelopen weken liet zien. Aelbrecht: ,,Het is zaak dat we niet alleen tot mogelijkheden komen, maar ook tot goede kansen en doelpunten. Daar zijn we allemaal aan toe en daarmee kunnen we het tij gaan keren.’’