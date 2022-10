Lake en Aelbrecht koesteren hun tijd bij MVV: ‘Maar ik houd mijzelf niet in met juichen’

Voor aanvaller Toshio Lake en trainer Kristof Aelbrecht van TOP Oss krijgt de ontmoeting met MVV een speciaal tintje. Zij speelden in het verleden in Maastricht en kijken met warme gevoelens terug op hun periode in Zuid-Limburg.

,,Ja, ik voel zeker nog enig sentiment”, zegt Lake in de persruimte van het Frans Heesen Stadion. ,,Ik heb aan mijn tijd bij MVV veel vrienden overgehouden met wie ik nog wekelijks contact heb.” De aanvaller refereert vooral aan Nicky Souren en Orhan Džepar. ,,Bij Nicky ben ik onlangs nog op bezoek geweest en dan praten we eigenlijk over van alles. Veel over voetbal natuurlijk, maar ook over het geloof.”

Hij kijkt uit naar het weerzien met zijn voormalig ploeggenoten. Als bekenden elkaar treffen, jagen ze elkaar soms op stang. Lake is niet van de plaagstootjes. Zo zit hij niet in elkaar. ,,Ik stuur dat ik blij ben om hen weer te zien en dat ik het leuk vind om tegen ze te spelen”, verklaart de 21-jarige aanvaller.

Dat geldt ook voor trainer Aelbrecht. De TOP-coach stond twee seizoenen (2004-2006) onder contract bij MVV. ,,Ik heb zeker gevoel bij clubs waar ik heb gespeeld. Ik heb vijf jaar in Maastricht gewoond. Ik kijk er altijd naar uit om mensen tegen te komen die daar toen ook al zaten. Dat zijn er misschien niet veel meer, maar wel een x-aantal.”

Een goede bekende van hem is Maurice Verberne. Met de trainer van MVV stond Aelbrecht nog op het veld van De Geusselt. Ze hebben elkaar onlangs niet meer gesproken, zegt de coach van TOP. ,,Nee, dat appcontact of echte contact met spelers met wie je hebt samengespeeld, is gering. Ik heb Maurice nog wel een berichtje gestuurd toen hij trainer werd bij MVV en hij feliciteerde mij ook met de overstap naar TOP. Maar verder spreken we elkaar eigenlijk niet.”

Aelbrecht stelt wel dat de voetbalwereld klein is, waardoor je bekenden toch regelmatig weer ergens treft op de velden. Daar kijkt hij dan best naar uit. ,,Dat je mensen tegenkomt met wie je hebt samengespeeld of tegen wie je juist vaak hebt gevoetbald, blijft leuk.”

Op zoek naar eigen plekje

Dat geldt dus ook Lake, die tot dusver twee goals maakte en één assist gaf. Over zijn rendement is hij nog niet helemaal tevreden. De aanvaller moet nog wennen aan zijn nieuwe omgeving, geeft hij toe. Sinds zijn transfervrije overstap van Fortuna Sittard, dat hem afgelopen seizoen verhuurde aan MVV, woont hij weer bij zijn moeder, zusje en twee broertjes in Rotterdam; zijn oudere zus komt met haar zoontje bijna dagelijks op bezoek. ,,Dat reizen doet wat met je lichaam. Ik ben daarom ook op zoek naar een eigen plekje hier in de buurt.”

Dat moet hem meer rust brengen en uiteindelijk zorgen voor meer doelpunten. Mocht de aanvaller vanavond scoren, dan zal hij zich niet inhouden met juichen zoals sommige voetballers doen uit respect voor hun voormalig werkgever. ,,Dat zal ik alleen niet doen tegen Feyenoord of Excelsior”, beaamt Lake, die daar in de jeugd speelde.

Een treffer tegen MVV zal een mooi aandenken zijn aan het weerzien van zijn voetbalvrienden. ,,Kijk, ik gun de jongens die ik bij MVV ken het beste, maar nu even niet.”

Scheidsrechter: Smit Afwezig: Van der Sluijs, Mathieu, Abdat Vermoedelijke opstelling: Jansen; Van der Sluys, Van Eijma, Piqué, David; Stuy van den Herik, Gündüz, Sanches; Margaret, Leidsman, Lake Laatst onderlinge duel: 6 mei 2022, TOP – MVV: 0-1 Bijzonderheden: Joep van der Sluijs ontbreekt, omdat hij op de training een schoen in het gezicht kreeg. Bij een kno-arts wordt gekeken hoe ernstig de schade is.