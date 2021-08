Lars van Meurs is tweede keeper van TOP Oss

De 22-jarige Limburger was sinds 2018 aan MVV verbonden, maar de Maastrichtenaren verlengden hun overeenkomst deze zomer niet. Van Meurs speelde daarvoor in de jeugd bij het eveneens Limburgse Roda JC in Kerkrade. De doelman uit Heerlen stapt per direct over naar de Brabanders, waar hij al sinds het begin van de voorbereidingen als proefspeler actief was.